Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Marsh Climate Adaptation Survey: Unternehmen unterschätzen Anpassungsbedarf an Klimarisiken

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Auge des Hurrikans. Hurrikan auf schwarzem Hintergrund. Taifun über dem Planeten Erde. Supertaifun der Kategorie 5. Ansichten aus dem Weltraum. Elemente dieses Bildes wurden von der NASA zur Verfügung gestellt
Foto: Smarterpix/EvgeniyQW
Weltweit nehmen klimabedingte Risiken wie Überschwemmungen, Hitzewellen und Wasserknappheit zu. Dennoch agieren viele Unternehmen bei der Anpassung an diese Entwicklungen zögerlich.

Viele Unternehmen erkennen die wachsenden Klimarisiken zwar an, reagieren aber kaum mit strukturierten Maßnahmen, wie der „Climate Adaptation Survey 2025“ von Marsh zeigt. Die fehlende Vorsorge könnte die Stabilität ganzer Geschäftsmodelle gefährden.

Weltweit nehmen klimabedingte Risiken wie Überschwemmungen, Hitzewellen und Wasserknappheit zu. Dennoch agieren viele Unternehmen bei der Anpassung an diese Entwicklungen zögerlich. Laut dem neuen „Climate Adaptation Survey 2025“ von Marsh erkennen zwar die meisten Firmen die Gefahr, doch umfassende Bewertungen und Investitionen in Klimaanpassung bleiben die Ausnahme. Die Studie wird vor dem Hintergrund der bevorstehenden Weltklimakonferenz COP30 veröffentlicht und unterstreicht die Dringlichkeit, Klimarisiken strategisch zu verankern.

„Wenn ein Unternehmen physische Klimarisiken nicht angemessen identifiziert, bewertet und mitigiert, kann das die Fähigkeit zur Unternehmensfortführung direkt gefährden“, sagt Danja Schockenhoff, Head of Strategic Risk & ESG Consulting bei Marsh Advisory. Eine vollständige Klimarisikoanalyse müsse als Teil des Risikomanagements verstanden werden und sei eine klare Vorstandsverantwortung. Nur so ließen sich die finanziellen Folgen klimabedingter Ereignisse für Bilanz, Liquidität und Versicherungsschutz mindern.

Große Lücken bei Analyse und Umsetzung

Für den Climate Adaptation Survey 2025 befragte Marsh mehr als 130 Risikomanager weltweit. Die Ergebnisse zeigen: 78 Prozent der Unternehmen sind bereits von klimatischen Auswirkungen betroffen, 74 Prozent berichten über finanzielle Einbußen oder Betriebsstörungen. Dennoch führen nur 38 Prozent detaillierte Klimarisikobewertungen durch, während 22 Prozent künftige Klimaauswirkungen gar nicht erfassen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Diese Diskrepanz zwischen Erkenntnis und Umsetzung führt laut Marsh zu einem gefährlichen Anpassungsdefizit. Fehlende Kosten-Nutzen-Analysen verhindern oft Investitionen in Maßnahmen, die langfristig Schäden und Verluste mindern könnten. Insbesondere systemische Risiken wie Abhängigkeiten von kritischer Infrastruktur oder globalen Lieferketten werden häufig unterschätzt.

Regionale Unterschiede und Finanzierungsprobleme

Die Studie weist zudem deutliche regionale Unterschiede auf. In Asien berichten 73 Prozent der Befragten von extremen Wetterereignissen in den vergangenen drei Jahren, in Indien, dem Nahen Osten und Afrika sind es 68 Prozent, in Kanada 67 Prozent. Diese Häufung zeigt, dass Klimarisiken längst kein Zukunftsthema mehr sind, sondern zunehmend operative Geschäftsrisiken darstellen.

Ein weiteres Ergebnis: 40 Prozent der Befragten geben an, dass ihren Unternehmen die finanziellen Mittel für eine wirksame Klimaanpassung fehlen. Gründe dafür sind konkurrierende Prioritäten, begrenzte Ressourcen und fehlendes Wissen über die Auswirkungen künftiger Klimaszenarien.

Marsh fordert ganzheitliche Strategien

„Unsere Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen im Verhältnis zur Schwere der von ihnen identifizierten Risiken durchweg zu wenig in die Anpassung an den Klimawandel investieren“, betont Amy Barnes, Head of Climate and Sustainability Strategy sowie Global Head of Energy & Power bei Marsh. Es sei dringend notwendig, Klimarisiken in bestehende Risikomanagementsysteme zu integrieren und dabei auch Vermögens- und Systemebenen einzubeziehen.

Barnes sieht die Unternehmen in der Pflicht, Resilienzplanung als strategische Aufgabe zu begreifen. „Angesichts der zunehmenden Klimagefahren ist eine proaktive Resilienzplanung unerlässlich, um Vermögenswerte zu schützen, Einnahmequellen zu sichern und das Bestehen des Unternehmens langfristig zu sichern“, so Barnes.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/marsh-climate-adaptation-survey-unternehmen-unterschaetzen-anpassungsbedarf-an-klimarisiken-706035/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.