VGH hält Überschussbeteiligung stabil: 2,5 Prozent Verzinsung auch 2026

Die Provinzial Lebensversicherung Hannover, der Lebensversicherer der VGH, hält die laufende Überschussbeteiligung für das Jahr 2026 stabil. Für alle kapitalbildenden Lebens- sowie anwartschaftlichen Rentenversicherungen in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge beträgt die laufende Verzinsung weiterhin 2,5 Prozent. Sie setzt sich aus dem garantierten Rechnungszins und dem Zinsüberschuss zusammen, wobei mindestens der vertraglich zugesagte Rechnungszins gewährt wird.

Zusätzlich zur laufenden Verzinsung profitieren Versicherte von Schlussüberschüssen und einer Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven. Daraus ergibt sich für 2026 erneut eine Gesamtverzinsung von 4,2 Prozent bei laufender Beitragszahlung. Damit liegt die Provinzial Leben Hannover nach eigenen Angaben weiterhin im oberen Bereich des Branchendurchschnitts.

„Wir sind in der Lage, die laufende Verzinsung, die Schlussüberschussbeteiligung und die Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven in unveränderter Höhe fortzuführen. Unsere Rentenversicherungen bieten sowohl in der Spar- als auch in der Rentenphase eine solide, nachhaltige und renditestarke lebenslange Altersvorsorge“, so Jörg Sinner, Leben- und Kapitalanlagevorstand der VGH Versicherungen.