“Es stehen noch viele Innovationen aus”

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Entwurf des Gesetzes zur Rück­führung des Solidaritätszuschlags beschlossen. Damit fällt von 2021 an der Zuschlag für rund 90 Prozent derer vollständig weg, die ihn heute zahlen. Für weitere 6,5 Prozent entfällt der Zuschlag zumindest in Teilen. Im Ergebnis werden 96,5 Prozent der heutigen Soli-Zahler bessergestellt, so die Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums.