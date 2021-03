Christoph Maria Herbst und die schlaflosen Nächte mit Wirecard

Die Dreharbeiten zum Doku-Thriller "Der große Fake - Die Wirecard-Story" haben den Schauspieler Christoph Maria Herbst bis in seine Träume verfolgt. In dem Film ist der 55-Jährige jetzt als Ex-Manager Markus Braun zu sehen, der im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard aus der Nähe von München in Untersuchungshaft sitzt.