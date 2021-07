Earth Overshoot Day: Auch die Volatilität von Ökosystemen kann steigen

Der Earth Overshoot Day bezeichnet den Tag im Jahr, an dem wir das jährliche Ressourcenbudget unseres Planeten ausgeschöpft haben – dieses Jahr ist dies bereits am 29. Juli der Fall. In einem aktuellen Kommentar macht Victoria Leggett, Head of Impact Investing bei Union Bancaire Privée, auf künftige Portfoliorisiken aufmerksam, sofern kein Umdenken stattfindet und wir weiter über unsere Verhältnisse leben.