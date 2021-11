AS Gruppe kauft weitere Objekte in Leipzig und Magdeburg

Die AS Unternehmensgruppe Holding hat ein Mehrfamilienhaus aus der Gründerzeit in Leipzig sowie ein unsaniertes Denkmal-Mehrfamilienhaus in Magdeburg erworben.

Das Objekt in Leipzig aus dem Jahr 19. Jahrhundert mit insgesamt ca. 1.000 Quadratmeter Wohnmietfläche sowie Ausbaupotential im Dachgeschoss befindet sich im Stadtteil Gohlis. Der Stadtteil liegt im nördlichen Teil der Stadt, auf westlicher Seite der Innenstadt mit ihren Zentrumsvierteln. Verbunden wird der Stadtteil durch die Parklandschaft des Rosentals mit seinem Zoologischen Garten.

„Das Viertel hat mit seinen prachtvollen alten Villen im Gründerzeit- und Jugendstil sowie seinen architektonischen Extravaganzen im neumodernen Gewand einen unverkennbar großbürgerlichen Charakter“, so Frank Ziemann, Head of Transaction der AS Unternehmensgruppe. Verkäufer ist ein privater Eigentümer. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Dachgeschossausbau und Balkone in Magdeburg

Zudem meldet die AS Unternehmensgruppe den Erwerb eines unsanierten Denkmal-Mehrfamilienhaus in Magdeburg. Das Objekt liegt im Stadtteil Buckau im Sanierungsgebiet „Buckauer Insel“. Das fünfgeschossige Wohnhaus wurde 1889 errichtet und verfügt über eine Wohnfläche von derzeit 1.100 Quadratmetern und eine Grundstückfläche von 661 Quadratmetern. Die Bausubstanz könne als sehr gut und solide bezeichnet werden. Eine geräumige Kelleranlage ist ebenfalls vorhanden.

Das komplette Haus ist sanierungsbedürftig und steht aktuell leer. Das Gebäude ist bereits entkernt, eine Baugenehmigung liegt vor. Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sowie Anbringung einer hofseitigen neuen Balkonanlage werden zusätzliche Flächen geschaffen.

Das Denkmalprojekt wird nun entwickelt und von der AS Unternehmensgruppe Holding kernsaniert. Anschließend wird es in die angegliederte Hausverwaltung überführt, bewirtschaftet und vermietet. Private Investoren können die einzelnen Wohnungen zur Kapitalanlage oder zum Eigennutz erwerben. Aufgrund des Sanierungsgebietes können hohe Steuervorteile durch die Denkmalabschreibung genutzt werden. Verkäufer ist ein privater Eigentümer. Über den Verkaufspreis wurde auch in diesem Fall Stillschweigen vereinbart.