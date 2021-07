Auch Patrizia kauft Immobilien in Finnland

Der Immobilien und Investment Manager Patrizia hat im Auftrag seiner institutionellen Kunden ein Portfolio von neun Wohnimmobilien in Helsinki, Finnland, erworben. Verkäufer ist der nordische Investment- und Asset Manager Taaleri. Der Kaufpreis beträgt rund 145 Millionen Euro.

Das Portfolio umfasst 461 Wohnungen in neun Objekten mit einer Gesamtmietfläche von circa 25.000 Quadratmetern, teilt Patrizia mit. Acht Immobilien wurden zwischen 2014 und 2017 gebaut, ein weiteres Objekt stammt aus dem Jahr 1969 und wurde 2015 vollständig renoviert. Das gesamte Portfolio befindet sich im Großraum Helsinki.

„Vom ersten Tag an Erträge“

Jörg Laue, Head of Transactions Nordics bei Patrizia: „Mit der Akquisition nutzen wir die exzellente Möglichkeit, in ein modernes, qualitativ hochwertiges Portfolio aus modernen Mehrfamilienhäusern zu investieren. Vom ersten Tag an werden wir Erträge erwirtschaften. Die Objekte profitieren alle von einer verkehrsgünstigen Lage mit guter Anbindung an das Zentrum der Hauptstadt und ihren Kultur- und Freizeitangeboten.“

Johan Öhlund Lagerdahl, Country Head Finland bei Patrizia: „Mit diesem Deal setzen wir unsere Investmentstrategie in Skandinavien fort. Nach unserer jüngsten Akquisition in Västerås, Schweden, erweitern wir nun unser Portfolio in Finnland. Mit dem Ankauf der neun Objekte unterstreichen wir, welche Bedeutung der finnische Markt für uns hat. Wir suchen weiterhin nach attraktiven Investmentmöglichkeiten in Helsinki und in der gesamten Region. Unser Fokus liegt dabei auf den Assetklassen Wohnen und Büro.“

Immobilien in Skandinavien scheinen verstärkt in den Fokus zu geraten. Patrizia hat kürzlich eine Wohnimmobilie mit 162 Einheiten in Västerås, Schweden, für 42 Millionen Euro erworben. Auch der Asset Manager Quadoro hatte gestern und heute mitgeteilt, Immobilien in Finnland – jeweils ein Bürohaus – gekauft zu haben.