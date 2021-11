Baufinanzierung: Creditweb und Homeday kooperieren

Für Homeday-Kunden bedeutet dies, dass sie von beschleunigten Prozessen und besonders attraktiven Konditionen profitieren. Als einer der größten Kreditvermittler in Deutschland verfügt Creditweb über ausgezeichnete Zugänge zu allen am Markt aktiven Kreditinstituten und kann aufgrund seines großen Vermittlungsvolumens attraktive Kreditkonditionen bieten.

„Homeday und creditweb haben beide das Ziel, die Kauf- bzw. Verkaufsnebenkosten bei einem Immobiliengeschäft für den Endkunden zu senken. Eine sinnvolle Schnittmenge für eine Kooperation. Wir freuen uns, dass Homeday den Weg mit uns geht“, sagt Horst Kesselkaul, Geschäftsführer der Creditweb GmbH.

Bei der langfristig angelegten Kooperation handelt es sich um eine White-Label-Partnerschaft. Das bedeutet, Homeday bleibt weiter unter eigenem Namen tätig. Die Beratung und Betreuung der Kunden findet wie bisher durch Homeday statt. Jedoch profitiert das Unternehmen von der Marktposition Creditwebs. „Für uns haben Qualität und Kundenerlebnis die höchste Priorität. Mit Creditweb als Partner können wir uns dabei nochmals verbessern“, freut sich Philip Naunin, Geschäftsführer der Homeday Hyp auf die gemeinsame Zukunft. Homeday ist seit Anfang 2021 im Segment Baufinanzierung aktiv und wächst dort seither dynamisch.

Kooperationen fördern Topkonditionen

„Das ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Homeday verfügt über eine ausgezeichnete Expertise“ so Patrick Luchetta, Mitglied der Geschäftsleitung bei Creditweb, zuständig für die Betreuung der Niederlassungen und Geschäftspartner. Durch Kooperationen wie diese und die damit einhergehende Expansion kann Creditweb bundesweit immer wettbewerbsfähigere Konditionen für Immobilienkredite anbieten. Hiervon profitieren Endkunden und Kooperationspartner gleichermaßen. Als Kreditvermittler hat Creditweb ein stetig wachsendes und deutlich höheres Volumen an Baufinanzierungen als Banken. Und das wiederum verschafft dem Unternehmen bessere Konditionen, die dann an Partner und Baufinanzierungskunden weitergeben werden können.