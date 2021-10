FOM kauft AOK-Immobilienportfolio im Rheinland und Hamburg

Der Erwerb von drei Objekten in Köln und Düsseldorf mit einer Mietfläche von rund 39.000 Quadratmetern erfolgte direkt für das FOM-Sondervermögen „Fomref III“, teilt das Unternehmen mit. Die Immobilien wurden bisher überwiegend von der AOK sowie als Ärztezentrum genutzt und sind Teil eines Konversionsprojekts, in dessen Rahmen eine zukunftsgerichtete Umnutzung der AOK-Flächen stattfinden wird.

Die weiteren 40 Standorte im Rheinland sowie vier Objekte in Hamburg haben FOM und die Volksbank BraWo über eine gemeinsame Projektgesellschaft erworben. Das Asset Management der Immobilien erfolgt über eine ausschließlich zu diesem Zweck von den beiden Partnern gegründete Servicegesellschaft. Die Transaktion sieht vor, dass die Objekte jeweils mit dem bis Ende 2023 geplanten Auszug der AOK an den Käufer übergehen. Dadurch sei ein Vorlauf für Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen. Konzepte zur Neupositionierung der zukünftig verfügbaren Flächen werden der Mitteilung zufolge derzeit erarbeitet. Einzelne Immobilien sollen in diesem Zusammenhang direkt weiter veräußert werden.

Die Volksbank BraWo ist den Angaben zufolge bereits seit mehreren Jahren auf dem Immobilienmarkt als institutioneller Investor aktiv und setze mit dieser Transaktion ihre langfristige Immobilienstrategie fort. Als zweiter institutioneller Investor ist die Schwestergesellschaft der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft FOM Invest, die FOM Real Estate, beteiligt. Weiterer institutioneller Investor ist die Merkur Development Holding GmbH, Rüsselsheim, die bereits in das erste von der FOM Invest aufgelegte Sondervermögen „Fomref I“ investiert hat. Nach Abschluss aller Entwicklungsmaßnahmen sei allein für das Sondervermögen ein Volumen von 300 bis 400 Millionen Euro geplant.

Vertrieb der Fondsanteile über Braunschweiger Privatbank

Prof. Reinhard Walter, geschäftsführender Gesellschafter der FOM Real Estate Gruppe, kündigt an: „Durch die Neupositionierung und Ausnutzung von Bau- und Erweiterungsmöglichkeiten können wir den Cashflow, das Fondsvolumen und auch den Wiederverkaufswert deutlich steigern. Das Gesamtportfolio bietet attraktive Gewerbegrundstücke in guten Lagen und ermöglicht darüber hinaus Wohnungsbau nach ESG-Kriterien oder den Bau von Pflegeeinrichtungen.“

„Beide Häuser ergänzen ihre Kompetenzen bei diesem Projekt optimal. So wird die FOM als renommierter Projektentwickler die Projekte in Köln und Düsseldorf entwickeln und gemeinsam mit uns über die Braunschweiger Privatbank in den Vertrieb der Fondsanteile einsteigen“, sagt Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo.

Nach den Worten von Günter Wältermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Rheinland/Hamburg, stellt das Unternehmen sich mit einer strategischen Neuausrichtung derzeit zukunftssicher auf. „Dazu gehört ein Immobilienkonzept, in dem moderne Beratungsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen geschaffen werden, aber auch Werte wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und verantwortliches Wirtschaften von großer Bedeutung sind.“ Der Verkauf des Immobilienportfolios an sei ein wichtiger Schritt, um die neuen Arbeits- und Servicewelten gestalten zu können. „Der Verkaufserlös wird in neues Eigentum investiert“, so Wältermann.