Garbe kauft drei Logistikobjekte im „Niedersachsenpark“

Als Asset Manager des Gebäudekomplexes "Campus 3" in Braunschweig hat Quadoro Investment in Zusammenarbeit mit der Stadtimkerei Okerbienen sechs Bienenstöcke auf dem Grundstück aufgebaut. Weitere Bienenstöcke auf Liegenschaften der von Quadoro gemanagten Immobilienfonds sind in Planung.