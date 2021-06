Immac platziert Irland-Spezialfonds

Der alternative Investmentfonds (AIF) ist das dritte Beteiligungsangebot der Immac Group mit einem Investitionsobjekt in Irland, teilt das Unternehmen mit. Der Fonds investiert in die Pflegeeinrichtung „Beech Park Nursing Home“ in Kildare Town, westlich von Dublin. Die Einrichtung verfügt über 47 Betten, aufgeteilt in 33 Einzelzimmer sowie sieben Doppelbettzimmer.

Der als Spezial-AIF aufgelegte Investmentfonds wurde nach den Richtlinien der Anlageverordnung für institutionelle Investoren konzipiert. „Die Berücksichtigung der Bedürfnisse institutioneller Investoren ermöglichte maßgeblich die Platzierung des Spezial-AIF Immac Irland III mit 4,5 Millionen Euro Eigenkapital in diesem Kundensegment“, so Florian M. Bormann, Geschäftsführer Immac Immobilienfonds GmbH.

Mittlerweile fünf Pflegeeinrichtungen in Irland

Die Immac Group expandierte 2017 nach Irland. Der Markteintritt erfolgte dabei durch den Erwerb von drei stationären Pflegeheimen in Dublin. Das irische Portfolio umfasst mittlerweile fünf Pflegeeinrichtungen mit gesamt 315 Pflegeplätzen.

Immac konzentriert sich auch hier auf qualitativ hochwertige Anlagen und verfolgt der Mitteilung zufolge mit einem jährlichen Volumen zwischen 30 und 50 Millionen Euro konservative Investitionen über einen langfristigen Anlagehorizont von 15 Jahren und mehr. Der irische Pflegemarkt gehört laut Immac aufgrund seiner prognostizierten demografischen Entwicklung zu einem der wachstumsstärksten in Europa.