Immobilienverkauf: Bringen modernisierte Objekte höhere Preise?

Die Analyse des Objektzustands und der Ausstattungsqualität zeigt, dass städtisch gelegene Altbauwohnungen mit Baujahr bis 1949 nach Sanierung rund 30 Prozent teurer inseriert werden als unsanierte. Auf dem Land liegt der Unterschied für sanierte Altbauwohnungen bei 24 Prozent. Auch für Einfamilienhäuser lohnt sich eine Sanierung. In der Stadt liegt der Aufschlag für Altbauten bei 18 Prozent, auf dem Land sind es 14 Prozent.

Sanierte Wohnungen neueren Baujahrs zwischen 1949 und 1975 werden in der Stadt 14 Prozent teurer angeboten als unsanierte. Auf dem Land liegt der Unterschied bei 15 Prozent. Ein Einfamilienhaus dieser Altersklasse lässt sich nach einer Sanierung 22 Prozent teurer anbieten, auf dem Land um 16 Prozent. Damit hat die Sanierung bei neueren Einfamilienhäusern einen größeren Effekt als bei Altbauhäusern.

Einbau von Aufzug oder Balkon wertet Wohnungen deutlich auf

Wird in ein städtisches Altbau-Mehrfamilienhaus ein Aufzug eingebaut, so wertet das die Wohnungen um rund 31 Prozent im Angebotspreis auf, bei Neubauten sind es 23 Prozent. In ländlichen Regionen führt der nachträgliche Einbau eines Aufzugs zu rund 20 Prozent Spielraum bei den Angebotspreisen. Der nachträgliche Anbau eines Balkons bringt in Stadt und Land rund zehn Prozent Aufschlag. Mit sieben Prozent fällt das Preisplus bei der Ergänzung von Balkonen bei städtischen Wohnungen mit Baujahr zwischen 1949 und 1975 relativ gering aus. Auf dem Land hingegen bringt diese Maßnahme 12 Prozent mehr im Angebotspreis.

Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24, erläutert: „Sanierungen bringen grundsätzlich Preisvorteile im Verkauf mit sich. Verkaufswillige Eigentümer sollten aber die lokalen Begebenheiten gut prüfen und das Vorhaben gründlich durchrechnen. Wichtig ist, sich vor der Investition in bauliche Maßnahmen ein Bild der lokalen Immobiliennachfrage zu machen.“