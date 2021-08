Immobilienverkauf: Viele Gewinnmitnahmen

Neue Crowdinvesting-Plattform Achtstein Invest am Start

Die Achtstein Invest AG aus Berlin geht mit einer gleichnamigen Crowdinvesting-Plattform neu in den Markt und hat ihr erstes Projekt gestartet. Es finanziert zwei Doppelhaushälften in Mönchengladbach, die in einer speziellen, besonders kostengünstigen Bauweise errichtet werden.