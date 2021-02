Primus Valor kauft weitere Wohnungen für Fonds 10

Die Akquisition umfasst 37 Mehrfamilienhäuser mit über 31.000 Quadratmetern Grundstücksfläche, teilt Primus Valor mit. Neben 285 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von insgesamt 18.800 Quadratmetern wurden über 70 Garagen und Stellplätze erworben. Das reine Wohnportfolio verteilt sich auf die Standorte Dortmund, Essen und Düsseldorf, also die nach Köln drei größten Städte Nordrhein-Westfalens.

Über die Hälfte der Objekte sind am Standort Dortmund angesiedelt. Ein Drittel ist in Essen gelegen und Düsseldorf macht etwa zehn Prozent des Ankaufs aus. Alle Liegenschaften wurden entweder in den 1960er-Jahren oder vereinzelt auch deutlich früher erbaut. „Somit fügt sich der gesamte Ankauf optimal in die von Primus Valor konsequent verfolgte Strategie ‚Renovation Plus‘ ein, welche die Optimierung von deutschen Bestandsimmobilien mit solider Substanz umfasst“, heißt es in der Mitteilung.

Mitte Januar hatte Primus Valor bereits den Erwerb von 467 Wohnungen gemeldet. Davon entfielen 176 Einheiten mit etwa 14.700 Quadratmetern Wohnfläche auf den ICD 10 R+. Durch die zweite große Akquisition innerhalb weniger Wochen ist der Fonds ein Jahr nach dem Emissionsstart an 17 Standorten investiert. „Zum einen dient unser Ankauf der weiteren Diversifikation des Fonds-Portfolios, zum anderen zeigen wir durch diesen Ankauf, dass wir das eingeworbene Kapital unserer Anleger auch zeitnah investieren können“, so Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor.

Foto: Primus Valor