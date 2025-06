Real I.S. macht Kasse für Individualfonds

2015 aufgelegt, erwirtschaftete der Fonds während seiner Laufzeit eine durchschnittliche Rendite (IRR) von über zehn Prozent pro Jahr, teilt Real I.S. mit. Die Objekte, bei denen es sich um Gebäude mit Büronutzung handelt, stehen in deutschen A- und B-Städten und seien durch eine hohe Vermietungsquote sowie eine sehr gute Objektqualität geprägt.

„Wir haben die gute Vermietungsquote genutzt, um für unseren Investor einen attraktiven Verkaufspreis zu erzielen. Wir fühlen uns in unserem aktiven Ansatz bestätigt, dass wir trotz der Herausforderungen, wie der Corona-Pandemie und der anschließenden Zinswende, eine derart positive Performance erzielen konnten, welche unserem einstigen Zielrahmen entspricht“, so Dr. Christine Bernhofer, Vorstandsvorsitzende der Real I.S. AG.

Weitere Details wie die Anzahl der Objekte oder das Volumen der Transaktion beziehungsweise des Fonds gehen aus der Mitteilung nicht hervor.