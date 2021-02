Quantum verkauft „Altmarkt Karree“ in Dresden an Deutsche Investment

Der Ankauf des Altmarkt Karree erfolgte im Rahmen eines Individualmandats für einen institutionellen Investor, teilen Quantum und Deutsche Investment gemeinsam mit. Verkäuferin ist die Quantum Immobilien KVG im Auftrag von mehreren deutschen Versorgungswerken. Über den Kaufpreis haben die Parteien der Mitteilung zufolge Stillschweigen vereinbart. Der Nutzen-/Lastenwechsel erfolgte zum 1. Februar 2021.

Das Altmarkt Karree wurde zwischen 1953 und 1960 im neoklassizistischen Stil direkt am Dresdner Altmarkt erbaut. Das denkmalgeschützte Ensemble umfasst 24 Gebäude, welche direkt die Altmarkt-Galerie umschließen, also eines der größten Einkaufscenter in Dresden. In Verbindung mit den Gewerbemietern des Altmarkt Karrees habe sich der Altmarkt zur beliebtesten Gastronomie- und Flaniermeile in Dresden entwickelt.

Seit Übernahme des Objekts im Jahr 2018 hatte Quantum umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in rund einem Drittel der Wohnungen durchgeführt. Diese sind nun umfassend und zeitgemäß modernisiert und hochwertig ausgestattet. Ferner wurden mehr als 5.000 Quadratmeter Gewerbe- und Einzelhandelsflächen verlängert, neu vermietet und teilweise umgebaut. Dazu zählt auch die Fläche des ehemaligen Café Prag. Damit sind diese Flächen nun nahezu vollvermietet. Unter den Mietern befinden sich namhafte Firmen wie WMF, Douglas, Apollo Optik und Wilma Wunder.

„Ein zentraler Standort für Deutsche Investment“

„Die Stadt Dresden hat sich für uns zu einem zentralen Standort in unserem Unternehmensverbund entwickelt und man kann direkt sagen, ihre kulturelle wie architektonische Vielfalt ist uns sehr ans Herz gewachsen“, sagt Enver Büyükarslan, Gesellschafter der Deutsche Investment KVG. „Das wollen wir auch unsere Mieter spüren lassen, zu denen uns die Nähe von elementarer Bedeutung ist. Unser Dresdner Property-Management-Team ist binnen weniger Minuten vor Ort am Altmarkt Karree und bestens vertraut mit der Bewirtschaftung von kulturellen Liegenschaften.“

„Das Ensemble besticht neben dem diversifizierten Cashflow-Profil durch eine repräsentative Bauweise mit Stuckverzierungen und großzügigen Eingangsbereichen, welche ebenfalls durch Investitionsmaßnahmen in den letzten Jahren aufgewertet wurden“, sagt Arndt Buchwald, Geschäftsführer der Quantum Immobilien KVG. „Wir freuen uns, dass wir mit der Deutsche Investment einen verlässlichen Käufer für dieses attraktive Landmark-Ensemble gefunden haben und unsere Investoren nun von der guten Entwicklung des Investments profitieren können.“

Foto: Deutsche Investment / Carsten Brügmann