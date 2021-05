Real I.S. startet 1,5-Milliarden-Euro-Spezialfonds

Das geplante Investitionsvolumen liegt „zunächst“ bei rund 1,5 Milliarden Euro, teilt Real I.S. mit. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Büro- und Logistikimmobilien und wird um Wohngebäude sowie Handelsimmobilien mit Nahversorgerfokus ergänzt.



„In den zurückliegenden Monaten hat sich immer deutlicher gezeigt, dass die Nachfrage nach hochwertigen Büroimmobilien in guten Lagen trotz Pandemie und Homeoffice stabil geblieben und sogar weiter angestiegen ist“, sagt Tobias Kotz, Head of Client Relations & Capital Funding der Real I.S. AG.



Schwerpunkte bei der Länderallokation sind vor allem Investments in Deutschland, Frankreich sowie den Niederlanden. Der Fokus des „BGV IX Europa“ wird insbesondere auf Core- und Core-Plus-Investments liegen. Ziel ist es, ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einer Ausschüttung von 2,75 bis 3,0 Prozent pro Jahr im Zehnjahresdurchschnitt aufzubauen.