REInvest erwirbt Immobilien-Portfolio in Kopenhagen

Hauptinvestor des in Luxemburg aufgelegten Immobilienspezialfonds ist REInvest zufolge eine große deutsche Versicherungsgesellschaft. Das Portfolio bestehend aus „Theodora House“, „Mineral Water House” sowie „Mineral Water Factory” bietet fast 10.000 Quadratmeter Mietflache. Diese verteilen sich zu 90 Prozent auf Büro und zu 10 Prozent auf Einzelhandel.

Für fast 50 Prozent der Fläche bestehen REInvest zufolge bereits Mietverträge. AIG , eine der weltweit führenden Versicherungsgesellschaften, sowie die dänische Domutech haben die historischen Räumlichkeiten bereits bezogen. Der Estée Lauder Konzern wird den nordischen Hauptsitz Ende Mai 2021 in das „Mineral Water House“ verlegen. Die Fertigstellung der Objekte erfolgte im Herbst 2020. Über das Investitionsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

Ehemaliges Gelände der Carlsberg Brauerei

Der Stadtteil Carlsberg City befindet sich auf dem ehemaligen Gelände der Carlsberg Brauerei, die 2006 beschloss, die Aktivitäten von der dänischen Hauptstadt nach Jütland zu verlegen. Der neue Stadtteil soll gleichzeitig für das Geschäftsleben und die Bewohner attraktiv sein. Auf mehr als 600.000 Quadratmetern Nutzfläche hat Carlsberg Byen P/S seitdem Wohnungen (ca. 50 Prozent), Gewerbeflächen (ca. 35 Prozent) sowie Flächen für Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen (15 Prozent) geplant. Carlsberg City soll zu 85 Prozent 2022 fertiggestellt werden, der Rest bis 2024. Insgesamt werden ca. 3.000 Stellplätze für Fahrzeuge gebaut, die sich zu 95 Prozent in Tiefgaragen befinden.

„Kopenhagen gilt als ein hervorragender Standort für Unternehmen und als idealer Ort zum Leben und Arbeiten. Die Nachfrage nach modernen Büroflächen in der richtigen Lage ist einer der größten Treiber für das Mietwachstum in der Stadt, da die Positionierung von Unternehmen in Bezug auf den Standort zunehmend wichtiger wird. Eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr hat einen erheblichen Einfluss auf die Wertschöpfung und gewinnt zunehmend an Bedeutung, wenn Mieter sich für einen Bürostandort entscheiden. Das genau bietet das von uns erworbene Portfolio“, sagt Martin Nolting, Executive Director Business Development bei REInvest Asset Management S.A..

Foto: Cadwalk / Carlsberg Byen