RWB kündigt weitere Auszahlungen an

Mimco macht Kasse mit Roller-Markt in Alsfeld

Der Asset- und Investmentfonds Manager Mimco Capital Sàrl aus Luxemburg hat einen im August 2019 für den Fonds Everest One erworbenen Roller-Möbelmarkt in Alsfeld mit 20 Prozent Wertsteigerung verkauft und will weitere 100 Millionen Euro für den Fonds investieren.