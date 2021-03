Verifort Capital: Erste Vorabausschüttung des Fonds HC1

Die Zahlung entspricht der für den alternativen Investmentfonds (AIF) prognostizierten vierteljährlichen Ausschüttung von 4,75 Prozent p. a., die die Anleger nun vorab zeitanteilig, gemessen am jeweiligen Beitrittszeitpunkt, erhalten.

„Die Vorabausschüttung an unsere Anleger stammt aus Erträgen unserer ersten Pflegeeinrichtung im niedersächsischen Dörpen“, erklärt Rauno Gierig, CSO von Verifort Capital. „Da unsere Pipeline für den Verifort Capital HC1 bereits voll ist, werden wir möglichst bald weitere Immobilien in den AIF integrieren. Bei dem nächsten Objekt befinden wir uns bereits in der Endphase der Prüfung und sind in abschließenden Verhandlungen der Verträge.“

Der Verifort Capital HC1 stellt den Auftakt einer Reihe von Publikums-AIFs dar, mit denen das Unternehmen gezielt in Pflege- und Sozialimmobilien investiert. Der Fonds hat seit seiner Auflage im November 2020 bereits zahlreiche sehr gute Bewertungen von Analysehäusern erhalten, darunter auch von G.U.B. Analyse.

„Mit dem auf Bestandshaltung ausgerichteten Publikums-AIF bietet das Unternehmen langfristig orientierten Anlegern eine gute Möglichkeit, mit regelmäßigen Ausschüttungen in den Zukunfts- und Wachstumsmarkt der Healthcare-Immobilien zu investieren“, heißt in der Mitteilung. Verifort Capital selbst ist mit 1,6 Millionen Euro langfristig im Immobilienportfolio investiert und unterstreiche damit sein eigenes Vertrauen in das angebotene Beteiligungskonzept.

Foto: Verifort Capital