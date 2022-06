Alpha Real Estate erwirbt Wohn- und Gewerbeeinheiten in Erlangen und Mannheim

Der Asset- und Investment-Manager Alpha Real Estate Group (ARE) hat in Erlangen und in Mannheim 17 Objekte mit insgesamt 265 Wohn- und Gewerbeeinheiten angekauft.

Das Gesamtportfolio umfasst rund 20.500 m² Mietfläche. Verkäufer aller Gebäude ist ein europaweit agierender Investment Manager. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Im mittelfränkischen Erlangen hat die ARE 14 Objekte mit knapp 14.600 m² Wohnfläche erworben. Die insgesamt 183 Wohneinheiten verfügen über eine durchschnittliche Wohnungsgröße von ca. 80 m² und teilen sich auf die Georg-Kraus-Straße 2-8, auf die Schallershofer Straße 44-46b sowie auf die Liegnitzer Straße 6-14 auf. Das Erlanger Portfolio umfasst zudem 155 (Tief-)Garagenstellplätze.

In Mannheim investiert die Alpha Real Estate Group in drei Wohnobjekte an der Augustaanlage 51-55. Der 1960 errichtete Bestand besteht aus 69 Wohnungen mit etwa

4.350 m² Miet- sowie 13 Gewerbeeinheiten mit ca. 1.600 m² Gewerbefläche. Allen Mietern stehen insgesamt 45 (Tief-)Garagen- sowie elf Außenstellplätze für Pkw zur Verfügung.

„Mit dem Erwerb der Immobilien in Mannheim erweitern wir einerseits unser Rhein-Neckar-Portfolio, andererseits erschließen wir mit den Objekten in Erlangen einen hochspannenden lokalen Markt inmitten der Metropolregion Nürnberg mit großem Wertsteigerungspotenzial“, sagt Steven Nollau, Head of Acquisition der Alpha Real Estate Group.

Der Immobiliendienstleister Jones Lang Lasalle (JLL) war bei der Transaktion vermittelnd tätig. Mit der rechtlichen Due Diligence war White & Case LLP aus Frankfurt am Main beauftragt.