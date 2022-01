BVT platziert Spezialfonds „Ärztehaus am Phoenix See“

Der alternativen Investmentfonds (AIF) investiert in ein neu errichtetes, vollvermietetes Ärztehaus am neu geschaffenen Phoenix See in Dortmund. Professionelle und semiprofessionelle Anleger haben insgesamt 17 Millionen Euro zum Fondsvolumen von 32,4 Millionen Euro beigetragen, teilt BVT mit.

Rund um den See in Dortmund-Hörde auf der ehemaligen Stahlwerksfläche Phoenix-Ost sind den Angaben zufolge in den vergangenen 20 Jahren im Rahmen eines Stadtentwicklungsprojekts über 2.000 neue Wohnungen, zahlreiche Gewerbeeinheiten und Büros sowie eine Promenade mit Gastronomiebetrieben entstanden. Rund 120 Firmen mit insgesamt 1.200 Mitarbeitern haben sich bislang an diesem Standort niedergelassen. Das neue „Ärztehaus am Phoenix See“ trägt zur medizinischen Versorgung der Anwohner und Arbeitnehmer des Areals bei, so BVT.

Insgesamt umfasst das im dritten Quartal 2021 fertiggestellte Fondsobjekt eine Fläche von etwa 5.680 Quadratmetern und ist komplett an Fachärzte und paramedizinische Einrichtungen sowie eine Apotheke vermietet.

Der Ertragswertfonds 8 ist ein Spezial-AIF, der für die Privatbank Bethmann Bank AG konzipiert und bei professionellen und semiprofessionellen Anlegern über die Privatbank und weitere Partner platziert wurde. Die Gesamtausschüttungsprognose (Kapitalrückzahlung und Erträge) bis zum planmäßigem Laufzeitende im Jahr 2033 liegt im Basis-Szenario bei 144 Prozent der gezeichneten Kommanditeinlage, vor Steuern.