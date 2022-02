Deutsche Finance schüttet im Februar über 200 Millionen Euro aus

Die Deutsche Finance Group hat in den ersten sechs Wochen des neuen Jahres Investment-Exits im Umfang von mehr als 750 Millionen Euro realisiert und wird allein im Februar Ausschüttungen an ihre institutionellen Investoren und Privatanleger von mehr als 200 Millionen Euro vornehmen.

Die Deutsche Finance Group hatte erst jüngst berichtet, dass der erste institutionelle Lab-Office Club Deal in der US-Metropole Boston, welcher im Jahr 2019 lanciert wurde, mit dem Verkauf der Immobilie rund neun Monate vor Beendigung der prospektierten Laufzeit und mit einer Gesamtauszahlung von 140,1 Prozent über Plan vorzeitig aufgelöst wird. Damit erhalten die Privatanleger nach 27 Monaten Investitionsdauer ihre Einlage nebst einer Verzinsung von mehr als 16 Prozent pro Jahr zurück.

Darüber hinaus hat die Deutsche Finance Group zum Jahresanfang ihre Student-Housing-Plattform Blaekhus in Dänemark an die Patrizia AG veräußert. Das Portfolio, welches seit 2018 aufgebaut wurde und an dem neben institutionellen Investoren auch Privatanleger beteiligt waren, umfasst insgesamt sieben Standorte (Kopenhagen und Aarhus) und 1.186 Appartements, die sich jeweils in unmittelbarer Nähe zu Universitäten befinden. Mit dem Verkauf des Portfolios konnte das eingesetzte Kapital für die Investoren ebenfalls eine zweistellige Verzinsung realisieren, so die Deutsche Finance.

Neben Verkaufserlösen auch laufende Auszahlungen

Neben Verkaufserlösen erhalten die Investoren der Deutsche Finance Group aus US- und Europa-Investments im Februar auch laufende Auszahlungen. So beginne beispielsweise im Bereich der Alternativen Investmentfonds für Privatanleger der „Investment Fund 16 – Club Deal Chicago“ mit der regulären jährlichen Ausschüttung von fünf Prozent an die Investoren.

„Mit den aktuell realisierten Exits konnten wir für unsere Investoren attraktive Ergebnisse über Plan und vor Ablauf der prognostizierten Laufzeit realisieren“, so Symon Hardy Godl, Geschäftsführer der Deutsche Finance Asset Management GmbH.