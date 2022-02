Deutsche Finance löst Club Deal Boston I über Plan auf

Mit dem „DF Deutsche Finance Investment Fund 15 – Club Deal Boston I“, dem ersten institutionellen Club Deal in der Assetklasse „Lab-Offices/Life Sciences Immobilien“ der Deutschen Finance Group, investierten Privatanleger gemeinsam mit institutionellen Investoren in die Entwicklung eines Lab-Office Projekts, also einer Kombination aus Labor- und Büroflächen, für Nutzer aus dem Bereich Life-Science und Biotechnologie in der US-Metropole Boston.

Nach Fertigstellung und Vollvermietung der Lab-Office Immobilie im vergangenen Herbst, wurde diese Ende 2021 an einen führenden institutionellen Investor in den USA veräußert. Mit dem erfolgten Verkauf erhalten die Privatanleger des DF Fund 15- Club Deal Boston I im Februar vorzeitig ihre Einlage nebst Gewinn zurück, so die Ankündigung.

Weiterer Fonds im März

Investitionen in Lab-Offices erfahren, unabhängig von Covid-19, aufgrund der seit Jahren weltweit steigenden Forschungsaktivitäten für Impfstoffe und Arzneimittel, eine besondere hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und gelten deshalb als besonders zukunftsträchtig, so die Deutsche Finance.

„Der frühe Exit unseres ersten Lab-Office-Projektes in Boston zeigt eindrucksvoll das Potential der neuen Assetklasse Life Science-Immobilien. Ab März 2022 bieten wir Privatanlegern einen weiteren Club-Deal mit Lab-Office-Investments in der Wissensmetropole Boston“, kündigt Symon Hardy Godl, Geschäftsführer der Deutsche Finance Asset Management GmbH, an.