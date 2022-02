Immac-KVG erweitert Geschäftsführung und Produktpalette

Thorsten Seher ist in die Geschäftsführung der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH berufen worden. In dem Zuge kündigt die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der auf Healthcare-Immobilien spezialisierten Immac Group auch eine neue Produktschiene an.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 ergänzt Thorsten Seher die Geschäftsführung der HKA Hanseatischen Kapitalverwaltung GmbH, teilt Immac mit. Mit seiner Bestellung werde das Führungsteam um die beiden Geschäftsführer Tim Ruttmann, Leitung Risikomanagement, und Lutz Kohl, Leitung Portfoliomanagement geschlossene Fonds, planmäßig erweitert.

Thorsten Seher verantwortet innerhalb der Hanseatischen bereits seit Juli 2020 den Aufbau des Portfoliomanagements für Offene und Institutionelle Fonds. Der 53-jährige Immobilienökonom und MRICS (Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors) war zuvor in diversen leitenden Positionen im Kapitalanlagebereich bei verschiedenen Versicherungen tätig. Zuletzt war er Head of Real Estate Germany für die Zurich Gruppe Deutschland, Köln, und zuvor in gleicher Position bei den Basler Versicherungen in Hamburg. Dort verantwortete er Immac zufolge jeweils das Anlageportfolio Immobilien mit mehreren Milliarden Euro Gesamtvolumen.

Offener Spezial-AIF für institutionelle Investoren geplant

Seit Gründung im Jahr 2013 fokussiert sich das Kerngeschäft der Hanseatischen auf die Konzeption und Emission von Publikums-AIF als Portfoliofonds für Privatkunden sowie von Spezial-AIF für semiprofessionelle und professionelle Kunden. Im Rahmen ihrer Expansionsstrategie verfolge die Hanseatische unter Federführung von Thorsten Seher die Erweiterung dieser Geschäftstätigkeit um das Segment der offenen inländischen Spezial-AIF für institutionelle Investoren. Die Vertriebsgenehmigung hierfür habe die BaFin im September 2021 erteilt, die Emission des ersten offenen Fondsprodukts ist für das 2. Quartal 2022 geplant.

„Mit unserem neuen offenen Fondsprodukt sowie weiteren geplanten Produkten werden wir sichere sowie attraktive Investitionen in dem stark wachsenden Segment Gesundheits- und Sozialimmobilien anbieten können. Es können aktuell noch gut laufende Renditen mit Wertzuwachs trotz schwierigen Kapitalmarktbedingungen erreicht werden“, so Seher.