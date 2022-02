Noch eine Logistik-Transaktion: LaSalle kauft in Verona

Das Objekt stammt aus dem Logistikfonds Fondo Logita und wurde durch Capital Real Estate SGR im Auftrag von SEGRO European Logistics Partnership („SELP“) veräußert, teilt LaSalle mit.

Das E-Commerce-Distributionszentrum wurde demnach im Jahr 2019 durch Vailog, ein Unternehmen der Segro Group, errichtet und umfasst eine Gesamtmietfläche von 128.000 Quadratmetern, die sich in Erdgeschoss-, Mezzanin-, Büro- und Serviceflächen unterteilt. Das Zentrum wurde demnach mit dem DGNB-Siegel in Platin zertifiziert, das die ökologischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen, funktionellen und technischen Merkmale von Objekten würdigt.

Strategischer Zugang zum südeuropäischen Markt

Das Distributionszentrum befindet sich im wirtschaftsstarken norditalienischen Raum, der strategischen Zugang zum südeuropäischen Markt bietet, so LaSalle. Durch seinen Standort in Verona profitiere das Verteilzentrum von der Anbindung an das Fernstraßennetz bis nach Frankreich und Österreich sowie an die E45, die längste Europastraße in Nord-Südrichtung. Der italienische Logistikmarkt weise solide Fundamentaldaten und Wachstumsperspektiven nicht zuletzt im E-Commerce-Bereich auf, dessen Volumen sich bis 2024 voraussichtlich verdoppeln werde.

Das Objekt ist LaSalle zufolge an einen der führenden Online-Modehändler Europas vermietet. Als wichtiger Marktteilnehmer habe das Unternehmen seine dauerhafte Bindung an den Standort nicht nur durch den Einbau moderner Automatisations- und Sortieranlagen im Verteilzentrum bekräftigt, sondern auch durch die Unterzeichnung eines langfristigen Mietvertrags.

Die Transaktion reiht sich ein in die Vielzahl von Engagements professioneller Investoren in Logistik-Objekte, die vor allem seit dem Beginn der Corona-Krise stark zugenommen haben und zu denen auch der heute von Patrizia gemeldete Ankauf zählt.

LaSalle Investment Management Inc. ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Investmentmanager im Immobilienbereich. Aktuell verwaltet das Unternehmen demnach 77 Milliarden US-Dollar direktes und indirektes Immobilienvermögen (Stand 3. Quartal 2021).