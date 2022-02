One Group weiterer Produktpartner auf Walnut Live

AS Unternehmensgruppe erwirbt Denkmalobjekt in Leipzig

Die AS Unternehmensgruppe Holding – ein Projektentwickler, Bauträger und Bestandshalter für Wohnimmobilien mit Hauptsitz in Berlin – hat, nach mehreren größeren Bestandsportfolioankäufen, nun auch wieder ein unsaniertes Einzeldenkmal in Leipzig erworben.