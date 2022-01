Project baut in Dortmund und Dresden für 70 Millionen Euro

Der Investment Manager Project Investment hat den Ankauf zweier Grundstücke in Dortmund und Dresden bekanntgegeben und damit neue Investitionen für die "Develop and hold"-Portfolios zweier Spezial-AIFs vorgenommen.

Die für institutionelle Investoren aufgelegten alternativen Investmentfonds (AIF) – ein Individualmandat sowie der 2021 gestartete offene Spezialfonds Project Wohnen Deutschland (PWD) – sind auf die Entwicklung nachhaltiger Mietwohnungsportfolios in ausgewählten deutschen Metropolregionen ausgelegt. Mit den notariellen Beurkundungsterminen der 2.380 und 8.708 Quadratmeter großen Grundstücke in Dortmund und Dresden fällt der Startschuss für den Bau von insgesamt circa 185 Wohneinheiten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 70 Millionen Euro, teilt Project mit.

Der 2020 von Project als Individualmandat für einen Versicherungskonzern aufgelegte Spezial-AIF hat bereits die Kapitalzusagen in sechs Wohnprojekte vollständig allokiert. Mit dem jetzt getätigten Grundstücksankauf in Dortmund ist dieser individuell aufgelegte Spezial-AIF nunmehr voll investiert.

Der 2021 aufgelegte PWD ist der Mitteilung zufolge nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung konzipiert, also unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Er legt den Fokus auf die Schaffung von bezahlbarem und nachhaltig effizient zu bewirtschaftendem Wohnraum durch eigene Immobilienentwicklungen. Laut Jürgen Uwira, Geschäftsführer der Project Real Estate Trust GmbH, richtet sich dieser Fonds insbesondere an Pensionskassen sowie Versicherungs- und Versorgungswerke.

Wohnanlagen in KfW 40-Bauweise

„Die langfristig vermieteten Mietwohnungsimmobilien in deutschen Metropolregionen sichern unseren institutionellen Investoren mit dieser Strategie einen attraktiven stetigen Cashflow und übertreffen zudem die hohen Anforderungen in Bezug auf die gültigen Umwelt- beziehungsweise Klimastandards. Über das Dresdener Projekt hinaus wird der PWD bald zusätzliche Wohnentwicklungsprojekte starten, demzufolge ist dieser Fonds für weitere Kapitalzusagen noch offen“, so Uwira.

An den beiden Standorten in Dortmund und Dresden wird die Project Immobilien Gruppe, also der rechtlich eigenständige Asset Manager von Project Investment, Wohnanlagen in energieeffizienter KfW 40-Bauweise errichten.

Das in Dortmund jetzt angekaufte 2.380 Quadratmeter große Grundstück befindet sich im zentralen Stadtbezirk Innenstadt-Ost in unmittelbarer Nähe zum Westfalenpark und dem Innenstadtring. Laut dem rechtskräftig genehmigten Bauantrag sollen hier hauptsächlich Standardwohnungen sowie eine Tiefgarage und Außenstellplätze entstehen. Das derzeit zum Teil noch gewerbliche Umfeld des Grundstücks soll nach dem Willen der Stadt Zug um Zug einem gemischt genutzten, modernen Wohnquartier weichen, so Project.

Dresden im Stadtteil Strehlen

Das für den PWD angekaufte Grundstück in Dresden liegt im Stadtteil Strehlen, der Project zufolge zum Einzugsgebiet des neuen Wissenschaftsclusters gehört. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln – gleich zwei Straßenbahnhaltestellen liegen direkt vor Ort – gelange man innerhalb kürzester Zeit zur Technischen Universität oder zum Hauptbahnhof. Zahlreiche Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbad, Botanischer Garten oder Zoo sind demnach ebenso schnell erreichbar. Die Palucca-Hochschule für Tanz liegt in direkter Nähe zum Grundstück.

Project sieht an beiden Standorten ein ökologisch-soziales Konzept vor, das neben der energieeffizienten Bauweise zudem Lärmschutzmaßnahmen und CO2-Reduzierung vorsieht. Wo immer baurechtlich möglich, sei die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe vorgesehen. Das Mobilitätskonzept der Neubauentwicklung beinhaltet zudem mehrere E-Ladestationen.