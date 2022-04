Publikums-AIF „Paribus Beschaffungsamt Bonn“ geht in den Vertrieb

Über den geschlossenen Publikums-AIF Paribus Beschaffungsamt Bonn (Paribus Beschaffungsamt Bonn UG (haftungsbeschränkt) & Co. geschlossene Investment-KG) können sich Anleger ab sofort an einem Büro- und Verwaltungsgebäude in Bonn, das fest bis Januar 2036 zu 100 Prozent an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vermietet ist, beteiligen. Die prognostizierten Auszahlungen des auch für Stiftungen geeigneten Fonds liegen bei 3,25 bis 3,5 Prozent pro Jahr.

Fondsobjekt des neuen Paribus-Fonds in Bonn

„Im vergangenen Jahr konnte der Mietvertrag mit der BImA langfristig um 15 Jahre bis Ende Januar 2036 verlängert werden. Eine im Mietvertrag vereinbarte regelmäßige Anpassung des Mietpreises an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex bietet unseren Anlegern und Investoren zudem einen guten Inflationsschutz. Dieser ist angesichts der aktuellen Entwicklung ein nicht zu vernachlässigender Faktor“, erklärt Thomas Böcher, Geschäftsführer der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH.

Das im Jahr 2011 fertiggestellte Objekt liegt im Bonner Stadtteil Nordstadt und wird vom Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) genutzt. Das moderne Gebäude weist eine hohe, kostensenkende Energieeffizienz auf und ist mit dem DGNB-Zertifikat in Platin ausgezeichnet. Die vermietbare Fläche beträgt 7.564 Quadratmeter, hinzu kommen 135 Pkw-Stellplätze.