Savills IM nimmt verstärkt europäische Wohnungen in den Fokus

Wohnimmobilieninvestments in Europa sowie die Regionen Skandinavien und Asien-Pazifik wie auch die Niederlande spielen für die weitere Wachstumsstrategie des Unternehmens eine wichtige Rolle, heißt es in einer Mitteilung von Savills IM. Insbesondere pan-europäische Wohnimmobilien seien aufgrund ihres langfristigen Ertragspotenzials für institutionelle Investoren attraktiv. Diesem Segment werde sich Savills IM künftig vermehrt widmen.

Seit Februar 2022 verstärkt Adam Alari als „Head of European Living Research“ das unternehmenseigene Research-Team. Er kommt von AXA, wo er zuletzt für den Bereich „Global Living Research & Strategy“ zuständig war und dabei unterstützte, einen offenen europäischen Wohnimmobilienfonds aufzulegen.

Die Ernennung von Johan Bark zum „Head of Client Capital, Nordics“ und Jan Willem Vis zum „Head of Client Capital, Netherlands“ verdeutliche das Bestreben von Savills IM, seine Präsenz in Skandinavien und den Niederlanden weiter auszubauen und das Angebot für Investoren vor Ort, die in europäische und asiatische Immobilien investieren wollen, zu erweitern.

Neu geschaffene Positionen in Stockholm und Amsterdam

Seit Januar 2022 unterstützt Johan Bark in der neu geschaffenen Position das Team von Stockholm aus. Er kann auf 15 Jahre Branchenerfahrung zurückblicken. Vor dem Eintritt bei Savills IM war er elf Jahre bei BlackRock in verschiedenen Funktionen tätig. Unter anderem hatte er die Position als „Head of Distribution for Liquid Alternatives“ in den Nordics inne. Davor war Bark fünf Jahre bei der Swedbank in verschiedenen Funktionen beschäftigt.

Jan Willem Vis ist seit März 2022 in der ebenfalls neu geschaffenen Position für Savills IM in Amsterdam aktiv. Gemeinsam mit Edgar Hertog und Marcel Fleminks, den Co-Leitern des niederländischen Büros von Savills IM, soll er die nächste Phase des Unternehmenswachstums in der Region vorantreiben. Vis verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im globalen börsennotierten Immobiliensektor und kommt von BNP Paribas Asset Management, wo er als „Head of Global Listed Real Estate“ tätig war. Davor war er „Co-Head of European Listed Real Estate“ bei ABN AMRO Asset Management.

Daneben ist Savills IM auch im Raum Asien-Pazifik weiterhin auf Expansionskurs. Seit Dezember 2021 verstärkt Yo-Hann Tan als „Managing Director Client Capital“ das Team. Bereits zuvor nahmen Nicholas Kinsey als „Head of Logistics Asia Pacific“ und Shaowei Toh als „Head of Research and Strategy Asia Pacific“ ihre Tätigkeit für Savills IM auf.

„Asia-Pacific Income and Growth Fund“ aufgelegt

Savills IM verwaltet in der Region Asien-Pazifik den Angaben zufolge Immobilien im Wert von über 1,8 Milliarden Euro mit Büros in Singapur, Tokio und Sydney sowie in Kooperation mit Savills in Bangkok und Malaysia. Im vergangenen Jahr wurde der „Savills IM Asia-Pacific Income and Growth Fund“ aufgelegt. Unter Beteiligung deutscher institutioneller Investoren wurden für diesen die ersten Akquisitionen getätigt, darunter ein elfstöckiges Bürogebäude im Teilmarkt Mascot in Sydney, Australien.

Rena Knöpke, Managing Director und Head of Business Development Germany, Austria & Switzerland bei Savills IM, sagt: „Savills IM ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und hat mit seinem Produktangebot zahlreiche Kapitalzusagen institutioneller Investoren generiert. Die Neueinstellungen zeigen, dass der Sektor Wohnen sowie die Regionen Skandinavien und Asien-Pazifik wie auch die Niederlande eine wichtige Rolle in unserer weiteren Wachstumsstrategie spielen. Insbesondere pan-europäische Wohnimmobilien sind aufgrund ihres langfristigen Ertragspotenzials spannend für institutionelle Investoren. Diesem Segment werden wir uns künftig verstärkt widmen.“

Insgesamt verwaltet Savills IM nach eigenen Angaben weltweit Immobilien im Wert von rund 26,1 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2021). Mit „pan-europäische Wohnimmobilien“ sind offenbar Immobilien in ganz Europa gemeint.