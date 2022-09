Banken schauen bei Immobilienfinanzierungen genauer hin

Ausgebremst: Immobilienpreise in Deutschland beenden jahrelangen Höhenflug

War das Narrativ der Marktberichte für Immobilienpreise in den letzten Jahren schon fast vorhersagbar, kommt jetzt wieder Spannung in die Analyse der Daten. Zwar gibt es flächendeckend noch keine sichtbaren Preiseinbrüche. Dennoch zeigt sich, was Experten schon länger prognostizieren: Die …