KanAm-Fonds erwirbt weiteres Logistikobjekt – erster Kauf in Österreich

Logistik: „Von den Opportunitäten in Deutschland begeistert“

Valor Real Estate Partners, nach eigenen Angaben eine paneuropäische "Logistikplattform", hat eine leerstehende, 20.465 Quadratmeter große City-Logistikimmobilie in Berlin-Pankow erworben. Das Unternehmen will seine Präzenz in Deutschland noch "deutlich vergrößern".