Value-Add-Strategie mit Rund-um-Management

Immobilien mit 360-Grad-Ansatz – nach diesem Motto nimmt Verifort Capital mit eigenem Asset- und Property-Management sowie regionaler Expertise an seinen verschiedenen Niederlassungen die Entwicklung seiner Immobilien auf allen Ebenen selbst die eigene Hand. Statt sich nur um den An- und Verkauf zu kümmern, sind Immobilien für das Unternehmen eine Rund-um-Aufgabe. Denn die Erfahrung hat Verifort Capital gezeigt, dass die Betreuung der Immobilien dann am besten funktioniert, wenn sie nicht über Dritte läuft, sondern mit eigenen Mitteln und eigener Expertise vor Ort umgesetzt wird. Mit diesem Ansatz verfügt Verifort Capital über einen großen USP.

Im Rahmen des eigenen Property Managements wiederum ist das Unternehmen ständig im Austausch mit den Mietern und kümmert sich selbst um Aspekte wie Instandhaltungs- oder Reparaturmaßnahmen, aber auch um anfallende Restrukturierungen vor Ort. Dank seines regionalen Ansatzes mit fünf Standorten in Tübingen, Offenbach, Düsseldorf und Frankfurt/Oder ist Verifort Capital immer nah an den jeweiligen Immobilien und kann so frühzeitig notwendige Maßnahmen wie Reparaturen oder Instandsetzungen umsetzen. Eine Besonderheit ist die Tatsache, dass das Unternehmen weiterhin der einzige Immobilienmanager in Deutschland ist, dessen Property- und Asset-Management über die ISO:9001-Zertifizierung verfügt und diese jährlich auch unter Beweis stellen muss. Verifort Capital positioniert sich so über Qualität und Effizienz und entwickelt sich im Interesse der Anleger kontinuierlich weiter. Eine weitere Stärke des Immobilienfonds- und Asset Managers ist seine mittlerweile 20-jährige Markt- und Branchenerfahrung.

Niederlassungen der Verifort Capital Gruppe

Verifort Capital verfügt über langjährige Erfahrung im Gewerbebereich

Mit seinen Alternativen Investmentfonds ermöglicht Verifort Capital Investoren diversifizierten Zugang zu Gewerbeimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial sowie zu langfristigen Anlagen in Pflege- und Sozialimmobilien. Neben einem zweiten Fonds im Bereich „Health&Care“ hat Verifort Capital auch einen neuen AIF im Gewerbebereich in den Startlöchern, der sich unter anderem mit den Assetklassen Büro, Logistik und Nahversorgung beschäftigt. Es handelt sich hierbei um einen Fonds mit einem Value-Add-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass Verifort Capital Immobilien mit Entwicklungspotential ankauft, dieses mit dem eigenen, zertifizierten Asset- und Property-Management hebt und sie anschließend wieder an den Markt zurückgibt.

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch umfassende Verbesserungen in den gemanagten Immobilien seine Expertise und Erfahrung im Gewerbebereich unter Beweis gestellt. Bei dem neuen AIF mit Value-Add-Ansatz richtet sich Verifort Capital neben Privatanlegern auch an semi-professionelle Investoren, die mehr Rendite erreichen wollen und, entsprechend ihrem Portfolio-Ansatz, zu etwas mehr Risiko bereit sind. Mit diesem Fonds erhalten breite Bevölkerungsschichten Anlagemöglichkeiten, die in der Regel nur institutionellen oder semi-professionellen Investoren vorbehalten sind. Dabei setzt Verifort Capital einerseits auf die persönliche Ansprache und Betreuung in Deutschland und in der Schweiz mit eigener Vermögensverwaltung, baut andererseits auch den Online-Vertrieb sukzessive aus.

