AS Gruppe bringt weitere Vermögensanlage mit Genocrowd

Die AS Unternehmensgruppe von Andreas Schrobback, ein Immobilieninvestor und Investmentmanager mit Hauptsitz in Berlin, startet mit einer neuen Vermögensanlage-Emission ins Jahr 2024. Die avisierte Verzinsung ist beachtlich.

Das Unternehmen hat über die Online-Immobilien-Investmentplattform GenoCrowd eine festverzinsliche Vermögensanlage in Form eines Nachrangdarlehens mit qualifiziertem Rangrücktritt für ein Denkmalobjekt begeben. Kapitalanleger können sich eine Verzinsung von bis zu 8,50 Prozent pro Jahr sichern, teilt die AS Unternehmensgruppe mit.

Die Laufzeit des Nachrangdarlehens beginnt individuell nach Zeichnung der Anleger und endet zum Rückzahlungstag zum 31. Mai 2026. Neben den klassischen Kleinanlegern werden auch High Net Worth Individuals (HNWIs) angesprochen, so die Mitteilung. Den Angaben zufolge entstehen keinerlei Abschluss- und/oder Vertriebskosten. Die Anlagesumme werde zu 100 Prozent investiert und verzinst.

Die Investition in die Vermögensanlage ist demnach über jedes verfügbare Endgerät möglich. „Ob am Handy, am PC oder Tablet – der gesamte Investitionsprozess erfolgt vollständig online und digital“, heißt es in der Mitteilung. Es handele sich um „eine einfache und moderne Vermögensanlagemöglichkeit“, betont Andreas Schrobback, CEO der AS Unternehmensgruppe Holding. „Die kurzen Laufzeiten, das niedrige Einstiegskapital sowie die hohen Renditemöglichkeiten verdeutlichen die Attraktivität der Vermögensanlage, ganz besonders in diesen Zeiten.“