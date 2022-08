Immobilienmarkt UK: Steigende Preise und höhere Zinssätze: Wahlniederlage in Sicht?

Das Amtsgericht Köln hatte am 19.07.2022 über folgenden Sachverhalt zu entscheiden: Ein Ehepaar mietete 1960 eine Wohnung an und zahlte 800 DM als Mietsicherheit an den Vermieter. Der Vermieter legte den Betrag in Aktien an. Die nach dem Tod der Eltern hinterbliebene Tochter kündigte den …