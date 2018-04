Neuer Doppel-Fonds mit bekanntem Konzept

Mit dem “Fondsportfolio Private Equity 21/22” bringt der Asset Manager Wealthcap ein weiteres Private-Equity-Angebot mit zwei Beteiligungsvarianten an den Start. Derweil schreiten die Investitionen der Reihe der “Sachwerte-Portfolios” voran.

Die Investitionen des Private-Equity-Portfolios, an dem sich die Fonds 21 und 22 parallel beteiligen, erfolgen in mindestens drei Zielfonds mit insgesamt 30 bis 60 Unternehmen. Der Fokus liegt auf Buy-out Zielfonds für etablierte mittelgroße und große europäische Unternehmen. Die Beteiliung ist bei Fonds 21 ab 20.000 Euro und bei Fonds 22 ab 200.000 Euro mit attraktiverer Kostenstruktur möglich. Das Konzept entspricht im Wesentlichen den Vorgängerfonds.

“Mit dem Beteiligungsangebot haben Anleger die Möglichkeit in eine renditestarke Anlageklasse zu investieren, die sonst nur institutionellen Investoren vorbehalten ist. Bei der Auswahl der Zielfonds setzen wir auf einen bewährten Auswahlprozess und unsere 20-jährige Expertise”, sagt Gabriele Volz, Geschäftsführerin bei Wealthcap.

Investitionen der “Sachwerte-Portfolios”

Das Unternehmen informiert daneben über die Entwicklung ihrer “Sachwerte-Portfolios”, die in professionelle Zielfonds aus den Bereichen Immobilien, Private Equity, sowie Energie und Infrastruktur investieren. Demnach konnten für das Portfolio 3, das im Sommer 2017 an den Start gegangen ist, bislang mehr als 50 Millionen Euro Kapital eingeworben werden. Nun sei mit dem Cube Infrastructure II der erste Zielfonds angebunden worden.

Das im Jahr 2015 gestartete Sachwerte-Portfolio 2 mit einem Fondsvolumen von rund 100 Millionen sei nahezu voll investiert. Hier wurden bislang zehn Zielfonds angebunden, zuletzt ein Infrastruktur-Zielfonds sowie vier Immobilien Value Add-Immobilien-Zielfonds: ARES Europe Fund V, Hines European Value Fund, HIG Europe II und TA Realty 11. Insgesamt seien Kapitalzusagen in Höhe von rund 90 Millionen Euro an institutionelle Zielfonds abgegeben worden. (sl)

Foto: Wealthcap