Patrizia-Investitionen in Irland und Deutschland

Die Patrizia Immobilien AG meldet den Ankauf eines Bürogebäudes in Dublin sowie von projektierten Studenten- und Businessapartments in Leipzig und Mainz.

Triuva, eine Tochter der Patrizia Immobilien AG, hat in Dublin in zentraler Lage ein neu errichtetes und bereits voll vermietetes Bürogebäude erworben. Der Verkauf erfolgte durch das Joint-Venture Ballymore/Oxley im Auftrag eines Individualmandats eines deutschen Rentenfonds. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, so eine Mitteilung von Patrizia.

Der Büroneubau ist langfristig vollständig an die National Treasury Management Agency vermietet, die damit von der strategisch günstigen Lage direkt neben dem neuen Hauptquartier der Central Bank of Ireland profitiere. Das Gebäude ist Teil des Entwicklungsareals Dublin Landings, das bis Ende 2019 vollständig fertiggestellt wird und über rund 60.000 Quadratmeter Bürofläche, ein Hotel, 270 Wohnungen sowie Grünflächen verfügen wird.

525 Studenten- und Businessapartments

Zudem hat Patrizia einer weiteren Mitteilung zufolge ein Portfolio mit insgesamt 525 projektierten Studenten- und Businessapartments in Leipzig und Mainz für rund 53 Millionen Euro erworben. Der Ankauf erfolgt für ein von Patrizia gemanagtes Individualmandat eines großen deutschen Versorgungswerkes.

In Leipzig wurde ein projektiertes Studentenwohnheim mit 229 Apartments und rund 5.000 Quadratmeter Wohnfläche erworben sowie ein Bestandsgebäude mit 246 Apartments und einer Wohnfläche von rund 6.300 Quadratmetern angekauft, das revitalisiert und künftig als Studentenwohnheim genutzt wird. In Mainz sollen im Zuge einer Sanierung und Modernisierung eines Bestandgebäudes 50 Business-Apartments entstehen.

Verstärkte Investitionen in Micro-Wohnungen

Patrizia habe in den vergangenen Jahren verstärkt für Investoren in Studentenwohnheime oder Mikroapartments investiert, im vergangenen Jahr in Hamburg, Berlin und Münster. “Diese Investments versprechen eine stabile Rendite, bieten eine hervorragende Risikodiversifikation und eignen sich daher hervorragend zur Portfoliobeimischung”, heißt es in der Mitteilung.

Auch Andreas Heibrock, Geschäftsführer der Patrizia Grundinvest, hatte unlängst auf der Veranstaltung “Fondsrating-Tag” in Hamburg über Micro-Apartments referiert und einen entsprechenden Publikumsfonds mit einem Objekt in Frankfurt angekündigt. (sl)

Foto: Patrizia