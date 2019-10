Dr. Peters kauft zweites Hotel für geplanten Publikums-AIF

Die Dr. Peters Group aus Dortmund hat in Karlsruhe ein weiteres Businesshotel für einen geplanten risikogemischten alternativen Investmentfonds (AIF) für Privatanleger erworben.

Das Hotel im 3-Sterne-Segment liegt in der Nähe des Messegeländes, direkt neben einem der größten deutschen Standorte des Technologiekonzerns Siemens. Gebaut und eröffnet wurde das Hotel im Jahr 2009. Es verfügt über 124 Zimmer und zehn Suiten.

Geführt wird das Hotel unter der Marke Star Inn, die zur Choice Hotels Group gehört – mit fast 7.000 Häusern eine der größten Hotelgruppen der Welt. Der Pachtvertrag für das Hotel wurde im Zuge des Ankaufs vorzeitig bis 2040 verlängert.

Dazu Kristina Salamon, CEO der Dr. Peters Group: „Nach der erfolgreichen Platzierung unseres letzten Hotelfonds Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen treiben wir die Expansion im Immobilienbereich weiter voran. Dafür planen wir zum ersten Mal einen risikogemischten Publikums-AIF, mit dem unsere Anleger gleich in mehrere Hotels investieren können. Mit dem Hotel in Karlsruhe haben wir bereits die zweite Immobilie für den neuen Fonds angekauft, die Kaufverhandlungen für ein drittes Hotel laufen noch.“

“Technologiezentrum am Oberrhein”

Beim Ankauf der Anlageobjekte für den Fond setze die Dr. Peters Group auf wirtschaftlich erfolgreiche Häuser abseits hochpreisiger Metropolen, so die Mitteilung des Unternehmens. Der Standort Karlsruhe passe perfekt zu dieser Strategie.

„Karlsruhe ist das Technologiezentrum am Oberrhein sowie ein starker Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Rund 70 Prozent aller Hotelübernachtungen in Karlsruhe haben einen geschäftlichen Hintergrund. Insofern haben wir mit dem seit rund zehn Jahren erfolgreich etablierten Businesshotel Star Inn für unsere Anleger eine weitere sehr attraktive Hotelimmobilie erworben“, sagt der COO der Dr. Peters Group, Dr. Albert Tillmann.

Foto: Dr. Peters Group