Hep-Fonds erwirbt zwei Solarprojekte in den USA

Im Juli hatte die hep-Gruppe eine strategische Vereinbarung mit dem US-amerikanischen Projektentwickler ReNew Petra geschlossen. Nun gibt es ein erstes Ergebnis: Der aktueller Projektentwicklungs-AIF von hep erwirbt zwei Solarprojekte.

Die strategische Vereinbarung zwischen dem baden-württembergischen Spezialisten für Solarparks und -investments hep und dem US-amerikanischen Projektentwickler Re-New Petra trägt damit erste Früchte.

Im Joint Venture wollen beide Unternehmen in den nächsten drei Jahren jährlich Solarprojekte mit einer Leistung von insgesamt 100 MWp entwickeln. Mit den beiden Projekten „NC Clear“ in North Carolina und „Limelight-3“ in South Carolina verkündet hep nun den Erwerb der ersten insgesamt 8,7 Megawatt zu einem kombinierten Investitionsvolumen in Höhe von USD 12,3 Millionen. Zwei weitere Projekte befinden sich bereits in der Pipeline.

Langfristige Stromabnahme

Stromabnehmer ist der börsennotierte Energieversorger Duke Energy mit Firmensitz in Charlotte, North Carolina. Für das Projekt „NC Clear“ konnte ein über 13 Jahre feststehender Stromabnahmevertrag – ein sogenanntes Power Purchase Agreement – mit einer Vergütung in Höhe von USD 0,061 pro KWh erreicht werden. Das Power Purchase Agreement für „Limelight-3“ hat eine Laufzeit von 15 Jahren und eine Vergütung in Höhe von USD 0,064 pro KWh.

Bei einer Fondslaufzeit von zwanzig Jahren kalkuliert hep den anschließenden Strompreis mithilfe einer konservativen Modellrechnung auf Basis einer von Banken in den USA anerkannten Marktprognose – abzüglich eines von hep gewählten Sicherheitsabschlags.

Voraussichtlicher Baubeginn Ende 2019

Die beiden Solarprojekte werden gehalten vom aktuellen Projektentwicklungs-AIF des Finanzdienstleisters hep. Im Anschluss an Entwicklung und Sicherung der Solarparkrechte werden sie durch einen Spezial-AIF mit Investitionsfokus auf den USA erworben. Hep kalkuliert mit einem Bauphasen-Beginn Ende des Jahres.

Foto: hep