Paribus gründet Tochtergesellschaft in den Niederlanden

Die Paribus-Gruppe gründet in den Niederlanden die Paribus Real Estate Management B.V. Die Gesellschaft prüft Immobilienangebote für den Ankauf und ist Ansprechpartner für Anleger, die in den niederländischen Immobilienmarkt investieren möchten. Darüber hinaus unterstützt sie das Immobilien Assetmanagement in der Vorortbetreuung der Mieter der Paribus-Immobilien in den Niederlanden. Zu Geschäftsführern werden Mathijs Breuk und Roman Burger ernannt. Der Unternehmenssitz ist Amsterdam.

Die Paribus-Gruppe expandiert und baut ihre Immobilienexpertise mit der Neugründung ihrer Auslandstochtergesellschaft aus. Mit Sitz in Amsterdam wird die Paribus Real Estate Management B.V. (Paribus Real Estate Management) den niederländischen Markt nach geeigneten Investitionsobjekten zur Aufbereitung für Paribus- Beteiligungen oder für Dritte sondieren.

Sie unterstützt die Objektakquise der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH für internationale institutionelle Kapitalgeber, die am Hauptsitz der Unternehmensgruppe in Hamburg strategisch vorgedacht und operativ gesteuert wird.

Steigende Immobilienpreise als gute Basis für Investitionen

„Wir gehen konsequent den nächsten Schritt der strategischen Ausrichtung der Paribus- Gruppe und sind seit Kurzem auch im Ausland mit einer Paribus-Gesellschaft vertreten“, so Thomas Böcher, Geschäftsführer der Paribus Holding GmbH & Co. KG zur Expansion. Der Unternehmensstandort im Business-Zentrum von Amsterdam als wirtschaftliches Herz der Niederlande ist ideal, um Netzwerke zu pflegen und Tendenzen am Immobilienmarkt frühzeitig aufzunehmen.

Bei der Objektakquise stehen insbesondere Core-Immobilien zur Nutzung für Büros mit einem Gesamtinvestitionsvolumen zwischen 20 und 100 Millionen Euro je Transaktion im Fokus. Darüber hinaus werden Value-Added-Portfolios berücksichtigt. „Seit einiger Zeit stellen wir einen Trend zu steigenden Immobilienpreisen in den Niederlanden fest. Investoren finden bei Engagements in diesem Markt derzeit ein besseres Chancen-Risiko- Verhältnis als zum Beispiel in Deutschland“, so Böcher über die Aussichten, in das Nachbarland zu investieren.

Unterstützung des Immobilien Assetmanagements

Neben der Akquise von neuen Investitionsobjekten unterstützt die Paribus Real Estate Management das Immobilien Assetmanagement der Paribus-Gruppe bei der Betreuung der Mieter der Bestandsimmobilien in den Niederlanden für Neu- und/oder Nachvermietungen und bei der Koordinierung des Property Managements vor Ort.

