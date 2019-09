PATRIZIA erwirbt Wohnanlage in Aarhus, Dänemark

Die PATRIZIA AG, der globale Partner für paneuropäische Immobilieninvestments, hat zusammen mit Universal-Investment im Auftrag der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) ein Wohnbauprojekt mit 136 Einheiten im dänischen Aarhus erworben. Der Ankauf erfolgte im Rahmen einer off-market Transaktion. Verkäufer ist ein Konsortium privater Investoren.

Die Wohnanlage wird vom dänischen Bauträger Raundahl & Moesby A/S entwickelt und umfasst rund 8.700 qm Wohnfläche, verteilt auf sieben Gebäude, und 38 Tiefgaragenplätze. Die Mieteinheiten mit einem Mix aus Ein- bis Vierzimmerwohnungen haben eine durchschnittliche Wohnfläche von 64 qm und werden in verschiedenen Phasen voraussichtlich bis 2020 fertiggestellt.

Das Wohnprojekt befindet sich in Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks, in bester innerstädtischer Lage, angrenzend an den Botanischen Garten und dem berühmten Freilichtmuseum “Den Gamle By”. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen verschiedene kulturelle Einrichtungen und auch der Fluß Aarhus A, der durch die Stadt fließt.

Mit dieser Transaktion erhöhen sich die gesamten Assets under Management (AUM) von PATRIZIA in Dänemark auf 1,4 Milliarden Euro.

Schlüsselfertiges Objekt in erstklassiger Wohnlage

Nicolai Sehestedt Dalsgaard, Associate Director Transactions bei PATRIZIA Dänemark: “Diese Investition bietet eine seltene Gelegenheit, ein schlüsselfertiges Wohnprojekt in einer erstklassigen, etablierten Wohnlage in einer der attraktivsten Viertel in Aarhus zu erwerben.

Das Angebot an neuem Wohnraum mit attraktiven Durchschnittsgrößen ist derzeit begrenzt, so dass wir davon ausgehen, dass diese Projektentwicklung von der langfristig starken Nachfrage auf dem Aarhusener Mietmarkt profitiert. Die guten Aussichten für den dänischen Wohnungsmarkt werden zudem durch positive wirtschaftliche Fundamentaldaten gestützt.”

Foto: Shutterstock