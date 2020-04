Hahn Gruppe kauft zwei Fachmarktzentren von Patrizia

Die Hahn Gruppe hat für den institutionellen Immobilienfonds Hahn German Retail Fund III zwei “lebensmittelgeankerte” Fachmarktzentren in Eriskirch (Baden-Württemberg) und Pirmasens (Rheinland-Pfalz) erworben. Nach einem Pressebericht plant sie zudem kurzfristig auch einen weiteren Publikumsfonds.

Verkäufer der nun erworbenen Objekte ist ein Immobilienfonds der Patrizia AG, teilt Hahn mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Übergang der Immobilien hat Anfang April 2020 stattgefunden.

Das Fachmarktzentrum Eriskirch bei Friedrichshafen verfügt über eine Mietfläche von rund 15.000 Quadratemetern. Langfristiger Ankermieter ist ein Kaufland-Markt. Zu den weiteren Mietern zählen u.a. der Lebensmittel-Discounter Lidl, der sich in einem im Jahr 2014 neu errichteten Gebäudeteil befindet, sowie ein Siemes Schuhcenter.

Die zweite Handelsimmobilie, das Fachmarktzentrum Pirmasens, weist ebenfalls Kaufland als langfristigen Ankermieter auf. Das Objekt mit einer Gesamtmietfläche von rund 10.400 Quadratmetern wurde 1987 erbaut. Die SB-Warenhausfläche wurde nach Rück- und Neubau 2019 von Kaufland neu eröffnet. Die übrigen Gebäudeteile mit den Mietern Takko und Hammer Heimtex wurden zuletzt 2011 umfassend modernisiert.

“Unverzichtbar für die Grundversorgung”

Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Hahn Gruppe: „Die Investmentlogik großflächiger Einzelhandelsimmobilien bleibt auch in Zeiten von COVID-19 bestehen. Mit einem hohen Anteil von Waren des täglichen Bedarfs sind diese Handelsimmobilien unverzichtbar für die Grundversorgung der Bevölkerung. In einem vorübergehend schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld wird sich zudem der fachmarktorientierte Einkauf mit seinem Fokus auf Discountangeboten – in Verbindung mit einer erhöhten Preissensibilität der Konsumenten – als ein Stabilitätsgarant erweisen.“

Der Hahn German Retail Fund III ist ein offener Spezial-AIF, der von mehreren deutschen institutionellen Investoren gezeichnet wurde. Der Core-Immobilienfonds investiert ausschließlich in großflächige Handelsimmobilien.

Nach einem Bericht des Newsletters “Fondsbrief” von Markus Gotzi plant das Unternehmen auch einen weiteren Publikumsfonds. Demnach will die Hahn-Gruppe Anfang Mai den Vertrieb des „Hahn Pluswertfonds 175“ mit einem Nahversorgungsmarkt in Langenfeld bei Düsseldorf und einem Eigenkapitalvolumen von 30 Millionen Euro starten.

Foto: Hahn/Prime Management