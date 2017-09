21. DKM: Im Zeichen von Netzwerken und Weiterbildung

Vom 25. bis 26. Oktober 2017 findet die DKM in den Dortmunder Westfallenhallen statt. Die 21. Auflage der Leitmesse wartet mit einem umfassenden Rahmenprogramm aus 17 Kongressen und zahlreichen Diskussionsrunden auf. Zudem laden rund 300 Aussteller die Fachbesucher an ihre Messestände.

Zur 21. DKM lädt der Veranstalter, die BBG Betriebsberatungs GmbH aus Bayreuth, vom 25. bis 26. Oktober 2017 in die Dortmunder Westfallenhallen. Die BBG rechnet eigenen Angaben zufolge mit rund 300 Ausstellern.

Besonders erfreulich sei es, dass neben den “alten DKM-Hasen”, auch neue Aussteller und sogar “einige branchenaffine Exoten” zur diesjährigen DKM anreisen. “Auch in der 21. Auflage können wir mit Fug und Recht behaupten: Die Branche trifft sich auf der DKM 2017”, sagt BBG-Geschäftsführungsmitglied Konrad Schmidt.

Umfangreiches Weiterbildungsprogramm

Neben dem Angebots- und Dienstleistungsüberblick an den Ständen der Aussteller bietet die 21. DKM ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm, das die wichtigsten und aktuellsten Themen der Branche abdeckt. Es stehen insgesamt 17 Kongresse auf der Agenda.

Die Kongress-Themen sind “Altersvorsorge”, “Arbeitskraftsicherung”, “Digitale Maklerkommunikation und IT”, “Gewerbeversicherung”, “IDD”, “Immobilienwirtschaft”, “Insurtech“, “Investment”, “Krankenversicherung”, “Maklerberatung”, “Maklernachfolge”, “Marktumfeld Gewerbe/Industrie/Leben”, “Pflegeversicherung”, “Unfallversicherung”, “Unternehmertum”, “Vertrieb” und “Zukunft”.

Cash. auf dem DKM-Themenpark und Kongress Investment

Besucher können sich zudem in den Themenparks “Insurtech”, “Schadenmanagement”, “Software” sowie “Investment” zu Anbietern und Dienstleistern sowie Themen und Produkten der jeweiligen Geschäftsfelder informieren. Im neuen “FuturePark” werden Trends und Themen präsentiert, die die Branche in Zukunft nachhaltig bewegen werden.

Der Themenpark und Kongress Investment startet am 25. Oktober um 10 Uhr in Halle 4, Raum 7, Saal 34. Auf der Agende des Kongresses stehen zahlreiche Vorträge und Diskussionrunden, an denen auch die Cash.-Redaktion teilnehmen wird. Cash. ist während beider Messetage auf dem Themenpark Investment präsent.

