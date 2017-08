VFM bietet Rundumschutz-Paket für Gewerbebetriebe

Der Pegnitzer Maklerverbund VFM bietet ab sofort im Rahmen ihrer exklusiven Firmenpolice ein erweitertes “Rundumschutz-Paket” für Gewerbebetriebe. VFM hat das modulares, spartenübergreifende Konzept demnach gemeinsam mit dem Versicherer AIG Europe Limited entwickelt.

VFM und AIG Europe Limited haben ein Versicherungspaket für Gewerbebetriebe konzipiert. Das spartenübergreifendes Konzept für fast 1.000 Betriebsarten ist demnach modular aufgebaut. Über ein modulares Bausteinprinzip lasse sich der gewünschte Versicherungsschutz auf den Punkt ermitteln und zusammenstellen.

Der Versicherungsschutz umfasst die Komponenten Betriebshaftpflicht, Sachversicherung für Inhalt und Gebäude sowie Werkverkehr (Autoinhalt). Das Angebot ermöglicht laut VFM zudem einen medienbruchfreien Antrags- und Tarifierungsprozess.

Rundumschutz mit Leistungsupdategarantie

Auch weitere VFM-Exklusivprodukte des Verbundes, wie das Flottenkonzept-, D&O- und Cyberversicherungsangebot, fügen sich demnach in das neue Angebot ein und sollen so für einen praktisch lückenlosen Rundumschutz sorgen.

Die Konzeptlösung enthält laut VFM zudem eine Leistungsupdategarantie. “Wir entwickeln die Firmenpolice ständig weiter. Durch unsere Garantiezusage profitieren Versicherungsnehmer somit automatisch wie fortlaufend von künftigen Produktverbesserungen”, sagt Sascha Hartmann, Konzeptmanager bei VFM.

“Zuallererst bietet unsere neue Firmenpolice durch vielzählige Kombinationsmöglichkeiten wie Deckungserweiterungen bedarfsspezifischen und leistungsstarken Gewerbeversicherungsschutz”, VFM-Geschäftsführer Stefan Liebig. “Angestoßen durch unser Maklerverwaltungsprogramm Keasy profitieren Kooperationspartner darüber hinaus von digitalisierten wie voll automatisierten Verarbeitungsabläufen im Rahmen der innovativen Gewerbeversicherungslösung.” (jb)

