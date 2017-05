Know-how-Börse 2017: VFM zieht positive Bilanz

Der Pegnitzer Maklerverbund VFM hatte am 26. April zu seiner “VFM-Know-how-Börse” in die Hallen des Würzburger Congress Centrums (CCW) geladen. Rund 500 Branchenmitglieder nahmen an der diesjährigen Hausmesse teil.

Am 26. April fand die jährliche Know-how-Börse des Pegnitzer Maklerverbunds VFM bereits zum 25. Mal statt. Wie in den Vorjahren hatte der VFM seine Maklerpartner sowie Produktgeber und Referenten zur Hausmesse ins Congress Centrum Würzburg geladen. Im Rahmen der Veranstaltung berichtete der Maklerverbund auch über die aktuelle Geschäftsentwicklung.

Wie VFM-Geschäftsführer Stefan Liebig mitteilte, entstehen neue Kooperationen nicht mehr überwiegend mit ehemaligen Ausschließlichkeitsvermittlern. Demnach suchen gleichermaßen bereits erfolgreiche Maklerunternehmen die Zusammenarbeit mit dem Verbund. Vor allem im Kompositbereich läuft es beim VFM aktuell gut.

“Wir wachsen nicht nur personell, sondern auch die Provisionserlöse klettern – wie schon in den Vorjahren – unvermindert im zweistelligen Prozentbereich nach oben, dabei vor allem getrieben durch hochwertiges Kompositgeschäft”, berichtete Stefan Liebig.

Vorträge zu Teamwork, Pflegezusatz- und Lebensversicherungen

Der Maklerverbund stellte auf der Know-how-Börse neue Lösungen innerhalb des hauseigenen Maklerverwaltungsprogramms “Keasy” vor, die komplett medienbruchfreie Bestandsvertriebsaktionen ermöglichen sollen. Insbesondere die enge Verzahnung von Keasy in Verbindung mit Homepagesupport inklusive Newsletter-Tool und Evaluierung aller relevanten Kundenzugriffsdaten seien bis dato einzigartig am Markt.

Neben dem Messebetrieb standen drei Vorträge auf der Agenda: Raoul Korner, Trainer beim Basketball-Bundesligisten “medi bayreuth” referierte zum Thema “Überperformen durch Teamwork”.

Dr. Stefan M. Knoll, Vorstand der Deutschen Familienversicherung, beschäftigte sich in seinem Vortrag mit dem seiner Einschätzung nach außerordentlichen Marktpotenzial der Pflegezusatzversicherung. Ergo-Leben-Vorstand Dr. Dr. Michael Fauser wandte sich mit einem Plädoyer für fondsgebundene Lebensversicherungen an die Messe-Teilnehmer.

BVK-Präsident Heinz als Gastredner bei Abendveranstaltung

Den Abschluss des Messetags bildete eine Abendveranstaltung, bei der Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) als Gastredner auftrat.

In seinem Vortrag bezog der BVK-Präsident deutlich Stellung zu Themen wie IDD, Wettbewerbsverzerrungen bedingt durch unkontrollierten Onlinevertrieb und der Stärkung von Maklerrechten.

“Wir freuen uns, dass unsere Börse nach wie vor bei allen Beteiligten eine solch positive Resonanz und Wertschätzung hervorruft”, resümiert VFM-Geschäftsführer Klaus Liebig. Die nächste Know-how-Börse soll am 11. April 2018 stattfinden. (jb)

Foto: VFM