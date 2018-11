Barmenia erstattet Beiträge in Millionenhöhe

Die Barmenia Krankenversicherung erstattet in diesem Jahr rund 62,38 Millionen Euro an über 83.000 Kunden zurück. Durchschnittlich kommen rund 745 Euro Beitragsrückerstattung für leistungsfrei gebliebene Versicherte zur Auszahlung. Insgesamt flossen 62.380.533,17 Euro, teilte das Unternehmen mit.

Wie in den Vorjahren räumt der Wuppertaler Versicherer seinen Kunden die Möglichkeit ein, ihre Beitragsrückerstattung in Form einer Einmalzahlung und einem zusätzlichen Steuervorteil in eine Beitragsermäßigung ab 67 Jahre umzuwandeln. Die ausschlaggebende Anspruchsvoraussetzung für den Erhalt der Beitragsrückerstattung ist eine Leistungsfreiheit während eines gesamten Kalenderjahres. (dr)

Foto: Barmenia Versicherungen