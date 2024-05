DEVK Krankenversicherung: Martin Wierer steigt in den Vorstand auf

Martin Wierer wird neuer Vorstand der DEVK-Krankenversicherung. Der Mathematiker und Aktuar wird Nachfolger von Jürgen Dürscheid, der seit 2006 Vorstandsmitglied ist und nun in den Ruhestand geht. Auch Dr. Michael Zons verlässt des Vorstand der DEVK Krankenversicherung. Wierer kam nach Stationen bei der Allianz Lebensversicherung in Stuttgart und der Zurich Gruppe Deutschland in Bonn 2013 zur DEVK.

Bei dem Kölner Versicherer leitete er zunächst die Abteilung Versicherungsmathematik und Bestandsführung. Im Laufe der Jahre übernahm er weitere Aufgaben: Produktmanagement und Statistik, die interne betriebliche Altersversorgung sowie das Controlling im Bereich Leben.

Seit 2013 bei der DEVK

Vor fünf Jahren wurde Wierer Direktor und führt seit Juli 2023 die DEVK-Hauptabteilung Krankenversicherung. Hier verantwortet er die Bereiche Produktentwicklung und aktuarielle Grundsatzfragen, das strategische Krankenversicherungs- und Prozessmanagement sowie die Koordination der Datenverarbeitung. Wierer ist zudem Mitglied im Ausschuss „Kommunikation“ der Deutschen Aktuarvereinigung. Martin Wierer hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in Bonn.

Zons weitere Vorstandsmandate bleiben hingegen unberührt. Er gehört nach wie vor zum Vorstandsteam der Muttergesellschaften DEVK Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. und DEVK Lebensversicherungsverein a.G. Außerdem ist er Vorstand bei der DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG und der DEVK Pensionsfonds-AG.

