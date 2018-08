Digitale Transformation im Vertrieb: Clark kauft zu

Der Versicherungsmakler Malburg gehört ab sofort zum digitalen Versicherungsmanager Clark. Mit der Akquisition möchte Clark sich stärker als Partner für mittlere und große Versicherungsmakler positionieren, die ihren Kunden digitale Versicherungsangebote machen wollen. Der Kauf scheint Teil eines Wachstumsprogramms zu sein, denn Clark plant nach eigenen Angaben weitere Übernahmen von Versicherungsmaklern.

Malburg geht in Clark auf

Künftig firmiert Malburg als Tochterunternehmern von Clark. Bis Ende September wird die Kommunikation sukzessive von Malburg auf die Marke Clark umgestellt. Der Gründer und frühere Gesellschafter der Malburg GmbH, Jörg Malburg, bleibt Geschäftsführer und unterstützt das weitere Kundenwachstum von Clark. Ebenso bleiben die Mitarbeiter in Püttlingen (Saarland) weiterhin am Standort in den Bereichen Kundenservice und Beratung beschäftigt. Allein in den vergangenen zwölf Monaten konnte das Unternehmen seine Kundenzahl auf rund 100.000 vervierfachen.

“Versicherungskunden suchen nach digitalen Lösungen. Viele Versicherungsmakler stellt das vor große Herausforderungen. Unser Ansatz löst dieses Dilemma und bietet den Kunden und den Versicherungsmaklern einen langfristigen Mehrwert”, sagt Dr. Christopher Oster, CEO von Clark. Derzeit führe Clark aktiv offene Gespräche mit weiteren mittleren und großen Versicherungsmaklern, die Interesse an einem Zusammenschluss hätten.

Jörg Malburg, Gründer und Geschäftsführer der Malburg GmbH begrüßt die Übernahme: „In Zeiten von Zalando, Netflix & Co. ist es wichtig, auch beim Thema Versicherungen am Puls der Zeit zu bleiben und sich als Makler zu digitalisieren. Durch die Bündelung unserer Versicherungsexpertise mit der Digitalkompetenz von Clark können wir unseren Kunden ein überzeugendes Nutzenversprechen bieten.” (dr)

Foto: Clark