LV 1871 stockt ihre Fondspalette im Rahmen ihrer Fondspolicen auf

Die LV 1871 mit Sitz in München erweitert die Fondspalette für ihre fondsgebundenen Versicherungen um drei neue Fonds. Zwei vermögensverwaltende Mischfonds und ein Indexfonds mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit wurden neu in die Fondsauswahl aufgenommen.

Mit der Neuerung besteht die Möglichkeit, aus insgesamt 80 Einzelfonds und exklusiven Lösungen wie Expertenpolice und ETF-Portfolio Plus auszuwählen. Mit dem 4Q-INCOME FONDS I und dem Deutsche Concept Kaldemorgen VC erweitert die LV 1871 das Angebot ihrer vermögensverwaltenden Mischfonds. Beim Deutsche Concept Kaldemorgen VC (LU1268496996) steht der nachhaltige Wertzuwachs im Mittelpunkt. Dafür werden bis zu 100 Prozent des Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarkt- und Kassainstrumente investiert. Der Fonds erweitert auch die Basis für die Expertenpolice.

Wertzuwachs und Nachhaltigkeit

Einen möglichst hohen Wertzuwachs strebt der 4Q-INCOME FONDS I (DE0009781997) an. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Maximal 25 Prozent dürfen in Aktien und Aktienzertifikaten angelegt werden. Der Dimensional Funds plc Global Sustainability Core Equity Fund (IE00B7T1D258) erweitert die Riege der Aktienfonds in der Fondsauswahl der LV 1871. Mit ihm zieht ein kostengünstiger Indexfonds aus der Kategorie Nachhaltigkeit und Ökologie in die Fondspalette der LV 1871 ein. Kunden und Geschäftspartner investieren damit in nachhaltige Unternehmen.

Foto: LV1871