Comeback: Stuttgarter bringt neue Riester-Rente an den Start

Nach dem weitgehenden Rückzug vieler Versicherer aus dem Riester-Markt wagt Die Stuttgarter einen neuen Anlauf: Seit dem 4. August 2025 bietet der Versicherer mit der „RiesterRente performance+“ wieder eine staatlich geförderte Altersvorsorge an. Im Fokus steht eine Kombination aus steuerlichen Vorteilen, flexibler Vertragsgestaltung und chancenorientierter Kapitalanlage – besonders attraktiv für Familien mit Kindern und junge Berufseinsteiger.

„Gerade in diesen Zielgruppen sehen wir nach wie vor eine hohe Nachfrage nach planbarer, geförderter Altersvorsorge“, erklärt Jens Göhner, Leiter Produktmanagement der Stuttgarter. Die Entscheidung zur Wiederaufnahme sei daher eine bewusste strategische Antwort auf bestehende Marktbedürfnisse. Neben der gestiegenen Nachfrage spielte auch die jüngste Erhöhung des Höchstrechnungszinses eine Rolle.

Das neue Riester-Produkt setzt auf das fondsgebundene Konzept „performance+“, das Zugang zu über 150 qualitätsgeprüften Investmentfonds bietet – darunter viele nachhaltige und indexorientierte Varianten. Für weniger erfahrene Sparer stehen auch gemanagte Portfolios zur Auswahl. Optional kann die RiesterRente als GrüneRente abgeschlossen werden, bei der ausschließlich nachhaltige Kapitalanlagen genutzt werden.

Staatliche Förderung bleibt zentrales Argument

Die staatliche Förderung bleibt ein zentrales Argument: Förderberechtigte erhalten neben der Grundzulage zusätzliche Kinderzulagen und profitieren von steuerlichen Vorteilen. Insbesondere bei mehreren Zulagenansprüchen – etwa in Familien – kann der Förderanteil einen erheblichen Teil des Gesamtbeitrags ausmachen. Schon mit vergleichsweise geringen Eigenbeiträgen lässt sich so eine spürbare Vertragsgutschrift erzielen.

Auch bei der Vertragsgestaltung zeigt sich die RiesterRente performance+ modernisiert: Zuzahlungen, beitragsfreie Phasen, Anbieterwechsel und eine Kapitalauszahlung von bis zu 30 Prozent zum Rentenbeginn sind möglich. Die lebenslange Rentenzahlung und die staatliche Förderung bleiben als zentrale Leistungsbestandteile erhalten. Die Kostenstruktur orientiert sich an marktüblichen Produkten der privaten Vorsorge, was in Kombination mit der staatlichen Förderung für viele Zielgruppen eine wirtschaftlich attraktive Lösung darstellt.

Für den Vertrieb stellt Die Stuttgarter begleitend umfangreiche Unterstützung bereit – darunter zielgruppenspezifische Materialien, Rechenbeispiele und Vorlagen für Social Media. Damit will der Versicherer auch Vermittlerinnen und Vermittlern den Wiedereinstieg in das Riester-Geschäft erleichtern.